Trabzon Hava Durumu! 30 Haziran Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 30 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 20 ile 27 derece arasında değişiyor. Hissedilen sıcaklık ise 31 derece civarında. Rüzgar 7 km/sa hızında esiyor. Yağış ihtimali %2 seviyesinde. Nem oranı %60 civarında. Trabzon'daki hava, "güzel ve ılıman" olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 20 ile 27 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 21 ile 28 derece arasında değişecek. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. 3 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 22 ile 27 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Bu bilgiler, Trabzon'da hava durumu hakkında genel bir fikir veriyor.

Açık hava etkinlikleri planlamak için bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak için şapka ve güneş kremi kullanın. Bu, cildinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Nem oranı %60 civarında olduğu için bol su içmek önemlidir. Rüzgar hızı 7 km/sa olduğundan hafif bir rüzgar hissedebilirsiniz. Hafif bir ceket veya hırka almak faydalı olacaktır. Yağış ihtimali %2 seviyesinde. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda küçük bir şemsiye bulundurun.

Trabzon'da bu hafta hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için bu ideal bir dönem. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Keyifli ve sağlıklı bir hafta geçirmenizi dilerim.