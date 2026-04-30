Trabzon Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 30 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 15 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 ile 15 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 9 ile 10 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 7 ile 9 kilometre arasında olacaktır. Nem oranı ise %76 ile %79 arasında beklenecek.

Bugünkü hava durumu Trabzon'da genellikle sıcak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için ideal. Ancak gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı hissedilecek. Akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Akşam için yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 1 Mayıs Cuma günü yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13 ile 14 derece arasında olacak. 2 ve 3 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri de yağmurlu geçecek. Bu günlerde sıcaklık 11 ile 13 derece arasında olacak.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlık yapmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olur. Uygun ayakkabılar da giymek ıslanmaktan koruyacaktır. Yağışlı havada trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymalı ve dikkatli olmalısınız.

