Trabzon - Metro inşaatında ölen işçi, son yolcuğuna uğurlandı

İstanbul Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışma sırasında iskelenin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Selahattin Erdoğan'ın (44) cenazesi, memleketi Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verildi.

Olay, cumartesi akşamı Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde devam eden metro inşaatında meydana geldi. M7 metro çalışması sırasında eksi 6'ncı katta iskele devrildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İskelenin devrildiği sırada çalışma yapan 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 işçi iskele parçalarının altında kaldı. 2 işçi, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan işçilerden Selahattin Erdoğan kurtarılamadı. Erdoğan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Selahattin Erdoğan için memleketi Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Yavuz Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine; Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çarşıbaşı Kaymakam Vekili Zahid Bahadır Semiz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Ahmet Keleş, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Selahattin Erdoğan'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Erdoğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

