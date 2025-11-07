Trabzon TSO ve Düzce TSO arasında "Kardeş Şehir" anlaşması

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir dizi ziyaret için gittiği Trabzon’da önemli konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık ve beraberindeki heyet ile birlikte ilk olarak Trabzon Valisi Aziz Yıldırım’ı ziyaret eden Başkan Özlü, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç ile bir araya geldi, daha sonra Trabzon TSO ve Düzce TSO arasında imzalanan Kardeş Şehir Protokolü’ne şahitlik etti.

Daha sonra aynı heyetin katılımıyla düzenlenen Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Projesi Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, Türkiye'nin son 60 yıldan bu yana dünyanın 17’nci büyük ekonomisi olduğunu anımsatarak, “Türkiye’nin artık bir sıçrama yapması gerekiyor. Bu da ancak yüksek katma değerli sanayi üretimi ve ihracatını artırmakla mümkündür. Bu amaçla planlanan ve aralarında Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin de bulunduğu 5 Mega Endüstri Bölgesi'nin hayata geçirilmesi bu anlamda çok mühimdir. Trabzon Yatırım Adası ve Endüstri Bölgesi de hükümetin projesi olmalı, hükümet bu projeyi sahiplenmeli, altyapısını yapmayı üstlenmeli. Hatta üzerindeki fabrikaları kurarak girişimciye tahsis etmelidir” dedi.

“MEGA ENDÜSTRİ BÖLGELERİ PLANI, TÜRKİYE’NİN PROJESİDİR”

Katma değerli ürün üretimi konusunda büyük önem taşıyan Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığı dönemde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan ve o dönemde Mega Endüstri Bölgelerini planlayan Başkan Dr. Faruk Özlü, toplantıda önemli konulara değindi. Başkan Özlü: “2017 yılında Türkiye’nin 150 milyar dolarlık bir sanayi geliri vardı ve bunu 300 milyar dolara nasıl çıkaracağımızı planlamak için yurtdışından bir firma ile çalışma yaptık. Türkiye OSB kurma konusunda çok deneyimli. 370 OSB var her bölgede ve mantığı oturdu. Dünyada en göze batan Singapur örneği var. Komşu ülkelerden getirdikleri dolgu ile de doldurdular. Bugün 100 milyar dolar ciroları var. O zaman 60 milyar dolardı. Türkiye'de Trabzon, Adana, İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve Zonguldak olmak üzere Mega Endüstri Bölgeleri planlandı. Cumhurbaşkanımız bu planlamaları kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Mega Endüstri Bölgeleri Türkiye'nin projesidir. Yoksa bu belediyelere veya kuruluşlara bırakılırsa hayal olur. Hükümetin programı olmalı alt yapıyı yapmalıdır.”

“TÜRKİYE DÜNYADA 17. ÜLKE”

Türkiye’nin Mega Endüstri Bölgeleri ile sıçrama yapması gerektiğine vurgu yapan Başkan Özlü açıklamasını şöyle sürdürdü: “Arsa almayı çok seviyoruz, parayı o arsaya ve binaya harcıyoruz. İşletme için bankadan kredi çekiyoruz. Firmalar doğmadan batağa geçiyor. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye GSMH gelirine göre dünyadaki 17’nci ülkeyiz. Türkiye çok mesafe kat etti ama dünya da çok ilerledi, onlar da boş durmuyor. Türkiye bir sıçrama, bir hamle yapmalı. Bu OSB ile olmaz. Mega Endüstri Bölgesi olmalı. Bakın Singapur örneği var. Arsa satmıyor. Fabrika hatta, makinayı kuruyor. Peki şirket nasıl kazanıyor? Doğal gaz satıyor, su satıyor, enerji ve diğer işleri satarak kazanıyor. Türkiye’de de Singapur modeli uygulanabilir. Singapur'da bir gram petrol yok, ama 2 rafineri var. 1 ton petrolden türevlerini üreterek 6 katı para kazanılıyor. Mesela Gaziantep’te devasa OSB’ler var ama daha katma değerli işler yapılması lazım.”

“BU PROJE DOĞU KARADENİZ’İN LOKOMOTİFİ”

Trabzon’a yapılacak yatırımın liman ve farklı donatılarla değerinin artacağına dikkat çeken Başkan Özlü, belirlenen 5 Mega Endüstri Bölgesi’nin de mutlaka kurulması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Küresel ve ihracat odaklı düşünmezsek bu girişim işe yaramaz. İç pazara dönük çalışmak olmaz. Büyük firmalarla temasa geçmek gerek. 5 Mega Endüstri Bölgesi de mutlaka kurulmalı. Bunu yapmak aslında bir altyapı sayılır. Kendi imkanlarınızla yapmanız çok zor. Bu aşamada Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ile bir görüşme yapılarak projenin önemi anlatılmalı. Ayrıca burası için uluslararası düşünülmesi lazım. Dünyada size network açabilecek danışmanlık şirketi ile çalışılması lazım. Liman kurulması cazibesini artırır. Ama kesinlikle OSB mantığıyla kurulmamalı. Katma değer üreten firmalar olması gerek. Trabzon da Karadeniz'in en önemli şehri. Trabzon girişimciliğinin katma değere dönüşmesi lazım. Hükümet desteği ve uluslararası destek önemli. Bu projeye Türkiye’nin ihtiyacı var. Bütün bölgeye hitap edebilecek bir proje. Doğu Karadeniz'in lokomotif projesi.”