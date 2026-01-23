HABER

Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl’de Kış Festivali başladı

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de bu yıl ilki düzenlenen "Kış Festivali" yoğun katılımla başladı. Ziyaretçiler, festivalin ilk gününde sahne alan yöresel sanatçılarla birlikte horon oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Üç gün sürecek festival için Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda vatandaş bölgeye akın etti. Soğuk havaya rağmen buz tutan Uzungöl manzarası eşliğinde doğanın tadını çıkaran ziyaretçiler, festivalin ilk gününde sahne alan yöresel sanatçılarla birlikte horon oynayarak keyifli anlar yaşadı.

UZUNGÖL'DE FESTİVAL: KÜLTÜREL MİRAS YAŞATILDI

Karla kaplı doğada gerçekleşen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında Karadeniz’in köklü geleneklerinden biri olan Kalandar Şenliği de canlandırıldı.

Festival alanında bir araya gelen vatandaşlar, geleneksel kıyafetlerle yürüyüş yaparak kültürel mirası yaşattı. Yürüyüş boyunca ortaya çıkan görüntüler, festivale ayrı bir renk kattı.

23 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
