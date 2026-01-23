Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl’de Kış Festivali başladı

Üç gün sürecek festival için Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda vatandaş bölgeye akın etti. Soğuk havaya rağmen buz tutan Uzungöl manzarası eşliğinde doğanın tadını çıkaran ziyaretçiler, festivalin ilk gününde sahne alan yöresel sanatçılarla birlikte horon oynayarak keyifli anlar yaşadı.

UZUNGÖL'DE FESTİVAL: KÜLTÜREL MİRAS YAŞATILDI

Karla kaplı doğada gerçekleşen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında Karadeniz’in köklü geleneklerinden biri olan Kalandar Şenliği de canlandırıldı.

Festival alanında bir araya gelen vatandaşlar, geleneksel kıyafetlerle yürüyüş yaparak kültürel mirası yaşattı. Yürüyüş boyunca ortaya çıkan görüntüler, festivale ayrı bir renk kattı.

