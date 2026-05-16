Trabzon'un turizm potansiyeli Çinli acentalara tanıtılıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programda konuk heyet, ilk olarak Akçaabat ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Ortamahalle’nin tarihi atmosferini gezen misafirler, bölgenin mimari yapısı, kültürel geçmişi ve turizm potansiyeli hakkında bilgi aldı.

ÇİNLİ TURİZMCİLER TRABZON'DA

Program kapsamında Akçaabat’ın doğal güzellikleri, kültürel mirası ve gastronomi değerleri tanıtılırken, şehrin uluslararası turizm alanında daha güçlü bir noktaya taşınması adına yürütülen çalışmalar da paylaşıldı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat’ın sahip olduğu değerlerle turizm alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Akçaabat’ımız sadece Trabzon’un değil, Karadeniz Bölgesi’nin de önemli turizm merkezlerinden biridir. Tarihi Ortamahalle’miz, eşsiz doğamız, denizimiz, yaylalarımız, kültürel mirasımız ve dünyaca bilinen mutfağımızla misafirlerimize çok özel bir deneyim sunuyoruz. Şehrimizi ziyaret eden her misafirimizin Akçaabat’tan güzel anılarla ayrılmasını önemsiyoruz.

"AKÇAABAT’I DAHA GÜÇLÜ BİR TURİZM MARKASI HALİNE GETİRECEĞİZ"

Bugün burada ağırladığımız Çinli seyahat acentaları da şehrimizin sahip olduğu değerleri yerinde görme fırsatı buldu. Bu tür organizasyonları sadece bir ziyaret olarak değerlendirmiyoruz. Aynı zamanda Akçaabat’ımızın uluslararası turizm ağlarında daha fazla yer alması, farklı ülkelerden turistlerin şehrimize ilgi göstermesi ve yerel ekonomimizin güçlenmesi açısından önemli görüyoruz. Bizler de Akçaabat Belediyesi olarak şehrimizin turizm altyapısını güçlendirmek, tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve Akçaabat’ı daha güçlü bir turizm markası haline getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

