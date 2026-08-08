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Trabzon’da kaldırımlar bordo maviye boyanıyor

Trabzonspor’un Mısırlı dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah’ı transfer etmesinin ardından şehir şampiyonluk havasına girdi.2026-2027 sezonu öncesinde, kent bordo-mavi renklere bürünürken, Trabzonspor sevgisi kentin her bir caddesine ve sokağına ilmek ilmek işleniyor.Mahallelerden gelen talepler doğrultusunda harekete geçen Ortahisar Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi’nde bulunan merdivenleri bordo-maviye boyadı.

Trabzon’da kaldırımlar bordo maviye boyanıyor

Trabzonspor’un Mısırlı dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah’ı transfer etmesinin ardından şehir şampiyonluk havasına girdi.
2026-2027 sezonu öncesinde, kent bordo-mavi renklere bürünürken, Trabzonspor sevgisi kentin her bir caddesine ve sokağına ilmek ilmek işleniyor.
Mahallelerden gelen talepler doğrultusunda harekete geçen Ortahisar Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi’nde bulunan merdivenleri bordo-maviye boyadı. Yapılan çalışmayla merdivenler daha estetik bir görünüme kavuşurken, mahalle halkının da beğenisini kazandı. Belediye ekipleri, diğer mahallelerden gelen taleplerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
1 Nolu Beşirli Mahallesi’nde 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunun anısı olarak bordo-maviye boyanan merdivenler de, El Sanatları Çarşısı üreticisi Seher Emirzeoğlu’nun çalışmasıyla yenilendi. Trabzonspor sevgisini sanatla buluşturarak merdivenleri adeta bir açık hava eserine dönüştüren çalışmayla, kulübün renkleri, logosu ve şampiyonluk kupası, perspektif etkisiyle merdivenlere işlendi.

Trabzon’da kaldırımlar bordo maviye boyanıyor 1

Trabzon’da kaldırımlar bordo maviye boyanıyor 2

Trabzon’da kaldırımlar bordo maviye boyanıyor 3

Trabzon’da kaldırımlar bordo maviye boyanıyor 4

Trabzon’da kaldırımlar bordo maviye boyanıyor 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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