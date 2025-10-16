Trafiğe girmek istemeyen uyanık sürücüler polisin radarına takıldı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uyanık sürücüler hakkında işlem yaptı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerde bir hafif ticari araç ve servis aracı araç trafiğini görünce uyanıklık yaparak önce bağlantı yoluna girdikleri, daha sonra ise refüj üzerinden kavşağa bağlandıkları görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden uyanık sürücülerin araç plakalarını tespit etti. Yapılan incelemelerde iki aracın kural ihlali yaptığı belirlendi. Trafik ekipleri iki sürücüye de ayrı ayrı bin 986 TL ceza işlem uygulandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır