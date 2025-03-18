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  4. Trafiği tehlikeye attı üstüne bir de sosyal medyadan paylaştı! Faturası ağır oldu

Trafiği tehlikeye attı üstüne bir de sosyal medyadan paylaştı! Faturası ağır oldu

18.03.2025 08:38
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
18.03.2025 08:38
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Kadıköy'de bir sürücü trafiğe açık alanda drift yaptı ve o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler yayılınca ekipler harekete geçti. Yakalanan sürücüye 48 bin lira ceza kesilirken ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Kadıköy'de otomobili ile drift attığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan sürücü M.N.Ç.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, 48 bin TL ceza uygulandı. Genç kadının drift attığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde otomobili ile drift atarak görüntülerini "Anne babamla nasıl tanıştınız? Caddede yanlarken onun aracına çarptım" sözlerini yazarak sosyal medya hesabında paylaştı.

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EHLİYETİNE EL KONULDU

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekiplerince yapılan çalışmada, trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşan araç sürücüsün M.N.Ç. olduğu tespit edildi. Sürücüye yapmış olduğu ihlallere göre 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 'Trafik kurallarıyla ilgili yasaklara uymamak', 'Drift atmak', 'Saygısızca araç kullanmak' maddeleri uyarınca toplam 48 bin 378 lira para cezası uygulandı ve sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.(DHA)

ISTANBUL---KADIKOYDE-DRIFT-ATTI-EHLIYE_615848_182279

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Kadıköy Drift
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