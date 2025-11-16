HABER

Trafik kazasında 1 polisimiz şehit olmuştu! Korkunç kaza anı kamerada

Dün sabah saatlerinde gerçekleşen korkunç kazada trafik polisi 34 yaşındaki Ali Barut hayatını kaybetmişti. 24 yaşındaki Hatice Ü. ise ağır yaralanmıştı. Yaşanan feci kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı kesiminde meydana geldi. Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Hatice Ü. yönetimindeki ekip aracı, yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

1 POLİSİMİZ ŞEHİT, 1 POLİSİMİZ AĞIR YARALI

Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali Barut şehit oldu, Hatice Ü. ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Ü., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hatice Ü.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Şehit evli ve 2 çocuk babası 10 yıllık polis memuru Ali Barut, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Salihli'nin Kapancı Mahallesi’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

FECİ KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın gerçekleştiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
