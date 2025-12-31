HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

YouTuber MrBeast trafikte deste deste para dağıttı! Saniyeler içinde binlerce dolar saçtı

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan Amerikalı ünlü YouTuber MrBeast, ABD sokaklarında akılalmaz bir olay gerçekleştirdi. Ünlü YouTuber, trafikte sıkışıp kalan herkese deste deste para dağıtarak saniyeler içinde binlerce dolar saçtı. MrBeast'in bu videosu 47 milyondan fazla izlendi.

YouTuber MrBeast trafikte deste deste para dağıttı! Saniyeler içinde binlerce dolar saçtı
Enes Çırtlık

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan Amerikalı ünlü YouTuber MrBeast, ağızları açık bırakan bir olaya imza attı. Ünlü isim, son videolarından birinde trafikte sıkışıp kalan herkese deste deste para dağıtarak birçok kişiyi şaşırttı.
YouTuber MrBeast trafikte deste deste para dağıttı! Saniyeler içinde binlerce dolar saçtı 1

REDDEDENLER BİLE OLDU

Trafikte bekleyenlerin yanına gidip "1.000 dolar ister misin?" diye soran ünlü isim, şanslı kişilere anında 1.000 dolar verdi.

YouTuber MrBeast trafikte deste deste para dağıttı! Saniyeler içinde binlerce dolar saçtı 2

Görüntülerde birçok kişi şaşkınlık içinde bu teklifi kabul ederken, bazıları ise şaşkınlık veya kafa karışıklığı nedeniyle teklifi reddediyor.

YouTuber MrBeast trafikte deste deste para dağıttı! Saniyeler içinde binlerce dolar saçtı 3

ON MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

YouTube'a 4 gün önce yüklenen video, şimdiden 47 milyon izlenmeyi aştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandıUyuşturucu suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Yılbaşında turistlerin gözdesi Uludağ olduYılbaşında turistlerin gözdesi Uludağ oldu
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
youtube para MrBeast
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.