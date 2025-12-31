YouTuber MrBeast trafikte deste deste para dağıttı! Saniyeler içinde binlerce dolar saçtı

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan Amerikalı ünlü YouTuber MrBeast, ağızları açık bırakan bir olaya imza attı. Ünlü isim, son videolarından birinde trafikte sıkışıp kalan herkese deste deste para dağıtarak birçok kişiyi şaşırttı.



REDDEDENLER BİLE OLDU

Trafikte bekleyenlerin yanına gidip "1.000 dolar ister misin?" diye soran ünlü isim, şanslı kişilere anında 1.000 dolar verdi.

Görüntülerde birçok kişi şaşkınlık içinde bu teklifi kabul ederken, bazıları ise şaşkınlık veya kafa karışıklığı nedeniyle teklifi reddediyor.

ON MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

YouTube'a 4 gün önce yüklenen video, şimdiden 47 milyon izlenmeyi aştı.