Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yollarda kaldı. Karayolları ve belediye ekipleri, kent merkezi ve kırsalda, yolların açık kalması için çalışma yürüttü. Yağışla birlikte bazı noktalarda kar birikmesi nedeniyle sürücüler yavaş ilerlerken, araçların zaman zaman güçlükle seyrettiği görüldü. Yolda kalan bazı araçlar çevredekilerin yardımıyla itilerek güvenli alana çekildi.

Diyarbakır'da kar esareti etkisini sürdürüyor. Kentte kar yağışı sebebiyle yollar kapandı, bazı araçlar trafikte kaldı. Sürücülerin zor anlar yaşadığı trafikte ufak çaplı trafik kazaları meydana geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kent merkezinde ve kırsal mahallelerde, Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

KAR YAĞIŞI YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ: YOLLAR KAPANDI, ARAÇLAR YOLDA KALDI

Diyarbakır’da kar yağışı etkisini sürdürürken, kayganlaşan yollar nedeniyle birçok kaza meydana geldi. Sürücülerin yaşadığı zor anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Kulp ilçesinde ise yokuş aşağı kayan minibüsün üzerine doğru geldiğini gören kamyonet sürücüsü, son anda manevra yaparak kazayı önledi.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırırken, Diyarbakır Havalimanı’nda uçak seferleri iptal edildi. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği, trafiğin durma noktasına geldiği kentin birçok noktasında uzun araç kuyrukları oluştu.

Yolda kalan bazı araçlar, çevredekiler tarafından itilerek güvenli bölgeye çekildi.

Bu yoğunlukta karın yağmasını fırsat bilenler ise çocuklarıyla çıkıp, kartopu oynadı. Ailesiyle Dağkapı Meydanı’na gelen küçük kız çocuğu da ilk kez kar yağışıyla karşılaştığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

DİYARBAKIR SURLARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen kent, dronla görüntülendi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ve çevresinin tamamına yakını havadan çekildi.

Urfakapı, Dağkapı ve Mardinkapı gibi kentin önemli ana kapıları ve çevresindeki alanlar dronla kaydedildi. Birbirinden güzel görüntüler ilgi çekti.

(DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

