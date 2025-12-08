HABER

Trafik kazasında hayatını kaybeden genç üsteğmen toprağa verildi

Mardin’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsteğmen Yusuf Çürüttü son yolculuğuna uğurlandı.

Nusaybin ilçesine bağlı Çölova Mahallesi’nde Üsteğmen Yusuf Çürüttü’nün kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 28 yaşındaki Çürüttü’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İşlemleri tamamlanan Çürüttü’nün naaşı, Kayseri’ye getirildi. Hulusi Akar Cami’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yusuf Çürüttü’nün cenazesi Asri Mezarlığa defnedildi.
Cenaze namazına İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Çürüttü’nün ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

