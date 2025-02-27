Trafik kurallarına uymayan çakarlı lüks cipteki kadının kim olduğu ortaya çıktı: Cübbeli Ahmet’in kızı…

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından, lüks cipi kullanan kişinin Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu ortaya çıktı. Palazoğlu aracı kullananın kendisini olduğunu doğrulayarak, “Araç eşime ait” dedi.

"ADLİYEDE GÖRÜRSÜNÜZ"

BirGün’den İsmail Arı'nın haberine göre; Yüsra Ünlü Palazoğlu’nun eşi Esat Palazoğlu ise "Çakar tahsisli. Haber yapanlar hakkında gerekli yasal süreç başlayacak. Neden tahsisli çakar olduğunu, devletle ne yaptığımı, ne fayda sağladığımı size mi anlatacağım? Haber yaparsanız zaten adliyede görürsünüz…" diye konuştu.