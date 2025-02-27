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  4. Trafik kurallarına uymayan çakarlı lüks cipteki kadının kim olduğu ortaya çıktı: Cübbeli Ahmet’in kızı…

Trafik kurallarına uymayan çakarlı lüks cipteki kadının kim olduğu ortaya çıktı: Cübbeli Ahmet’in kızı…

27.02.2025 16:45
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27.02.2025 16:45
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İstanbul trafiğinde trafik kurallarına uymayan lüks cipin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Lüks cipi kullanan genç kadının ise kim olduğu ortaya çıktı. Cipin şoför koltuğunda oturan kişinin kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından, lüks cipi kullanan kişinin Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu ortaya çıktı. Palazoğlu aracı kullananın kendisini olduğunu doğrulayarak, “Araç eşime ait” dedi.

"ADLİYEDE GÖRÜRSÜNÜZ"

BirGün’den İsmail Arı'nın haberine göre; Yüsra Ünlü Palazoğlu’nun eşi Esat Palazoğlu ise "Çakar tahsisli. Haber yapanlar hakkında gerekli yasal süreç başlayacak. Neden tahsisli çakar olduğunu, devletle ne yaptığımı, ne fayda sağladığımı size mi anlatacağım? Haber yaparsanız zaten adliyede görürsünüz…" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cübbeli ahmet lüks
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