Trafik magandası tartıştığı kadın sürücüye kabusu yaşattı! Elinde silahla aracın önünü kesti: "İnin lan aşağıya"

Olay, Antalya’da meydana geldi. İddiaya göre, erkek sürücü ile araçta bulunan iki kadın arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından öfkelenen sürücü, kadınların bulunduğu aracın önünü kesti.

ELİNDE SİLAHLA ARACIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, şüpheli sürücünün elinde silahla araçtan indiği ve doğrudan diğer aracın üzerine yürüdüğü görüldü.

Kadınların yaşadığı panik anları ise görüntülere yansıdı. Öte yandan silahlı trafik magandasının "inin lan aşağıya" dediği görüldü.

Antalya’da bir sürücü, trafikte tartışma yaşadığı kadınların yolunu keserek silah çekti pic.twitter.com/u2dvFvHaBu — Mynet (@mynet) June 24, 2025

GÖZALTINA ALINDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü, görüntülerde silah çeken şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.