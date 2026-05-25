Trafik polisleri otogarda sürücü ve yolcuları uyarıyor

Aksaray’da bayram öncesi yoğunluk yaşanan şehirlerarası otobüs terminalinde trafik polisleri yolcu ve sürücülere yönelik uyarılarda bulunuyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri bayram öncesi trafik yoğunluğu nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde sürücü ve yolculara yönelik uyarılarda bulunuyor. Terminalde bekleyen yolculara emniyet kemeri takmaları gerektiğini hatırlatan polis ekipleri, otobüs sürücülerini de hız sınırlarını aşmaması gerektiğini, yedek şoförün bulunması gerektiğini ve uzun yollarda belirli aralıklarla şoför değişikliği yapılması gerektiği konularında bilgilendirme yapıyor. Otobüslerde yolcularla da görüşen ekipler bilgi broşürleri dağıtarak kural ihlallerine yönelik aksaklıklarda 112 çağrı merkezine ihbarda bulunmalarını istedi. Terminal uygulamaları bayram sonuna kadar devam edecek.