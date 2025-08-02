Trafikte baltalı saldırı! Önce önünü kesti, sonra bagajdan balta çıkarıp saldırdı aracın camlarını kırdı... O anlar kamerada

Trafik tartışmasında baltalı dehşet yaşandı... Ankara'da iki sürücü arasında tartışma çıktı. Aracını tartıştığı kişilerin aracının önüne çeken şahıs ve yanındaki kişi saldırmak üzere aşağıya indiler. Saldırganlardan birisi aracının bagajından çıkardığı baltayla tartıştıkları kişinin aracına saldırıp camlarını kırdı.

BAGAJDAN BALTASINI ALDI, TARTIŞTIĞI KİŞİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ!

Korku dolu anlatı cep telefonuyla kaydeden araç sürücüsü ve yanındaki kişi, baltalı saldırganın hedefi olmaktan son anda kurtuldu.

Aracını hareket ettirerek olay yerinden uzaklaşan iki kişinin korkusu, video kaydındaki konuşmalarına yansıdı.

KORKU DOLU ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, sosyal medya kullanıcıları saldırganların yakalanması için yetkilere çağrıda bulundu.

Ankara'da trafik kavgası! Aracının bagajından çıkardığı baltayla saldırdıpic.twitter.com/aMogbSpBxu — Mynet (@mynet) August 1, 2025