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Trafikte baltalı saldırı! Önce önünü kesti, sonra bagajdan balta çıkarıp saldırdı aracın camlarını kırdı... O anlar kamerada

Ankara'da iki sürücü arasında yaşanan tartışmada sürücülerden birisi aracının bagajındaki baltayı çıkartarak diğer sürücünün aracına saldırdı. Korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla çeken sürücü ve yanındaki kişi, baltayla aracının camlarını kıran kişinin şiddetinden son anda kurtuldu.

Trafikte baltalı saldırı! Önce önünü kesti, sonra bagajdan balta çıkarıp saldırdı aracın camlarını kırdı... O anlar kamerada
Mustafa Fidan

Trafik tartışmasında baltalı dehşet yaşandı... Ankara'da iki sürücü arasında tartışma çıktı. Aracını tartıştığı kişilerin aracının önüne çeken şahıs ve yanındaki kişi saldırmak üzere aşağıya indiler. Saldırganlardan birisi aracının bagajından çıkardığı baltayla tartıştıkları kişinin aracına saldırıp camlarını kırdı.

Trafikte baltalı saldırı! Önce önünü kesti, sonra bagajdan balta çıkarıp saldırdı aracın camlarını kırdı... O anlar kamerada 1

BAGAJDAN BALTASINI ALDI, TARTIŞTIĞI KİŞİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ!

Korku dolu anlatı cep telefonuyla kaydeden araç sürücüsü ve yanındaki kişi, baltalı saldırganın hedefi olmaktan son anda kurtuldu.

Trafikte baltalı saldırı! Önce önünü kesti, sonra bagajdan balta çıkarıp saldırdı aracın camlarını kırdı... O anlar kamerada 2

Aracını hareket ettirerek olay yerinden uzaklaşan iki kişinin korkusu, video kaydındaki konuşmalarına yansıdı.

Trafikte baltalı saldırı! Önce önünü kesti, sonra bagajdan balta çıkarıp saldırdı aracın camlarını kırdı... O anlar kamerada 3

KORKU DOLU ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, sosyal medya kullanıcıları saldırganların yakalanması için yetkilere çağrıda bulundu.

01 Ağustos 2025
01 Ağustos 2025

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Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik kavga balta
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