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Trafikte kavga: Sürücüyü araç içerisinde darp edip ‘seni öldürürüm’ diye tehdit etti

Kahramanmaraş’ta trafikte yaşanan tartışmada bir şahıs, diğer aracın sürücüsünü araç içerisinde ‘seni öldürürüm bak’ diyerek darp etti. Saldırgan daha sonra ‘kaybol’ diye bağırarak aracına binip uzaklaştı.

Trafikte kavga: Sürücüyü araç içerisinde darp edip ‘seni öldürürüm’ diye tehdit etti

Olay, Onikişubat ilçesinde İsmet Karaokur Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte iki otomobil sürücüsü karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı. Ardından 46 AJP 960 plakalı otomobilden inen şahıslar diğer sürücüyü araç içerisinde ‘seni öldürürüm bak’ diyerek darp etti. Darp ettiği sürücüye ‘kaybol’ diye bağıran saldırgan ardından aracına binip uzaklaştı.

Saldırı anı ise olay yerinden geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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