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Trafikte makas atan sürücüye 111 bin TL ceza!

Diyarbakır'da trafikte makas atan sürücünün kullandığı otomobildeki 2 çocuğun açılır tavandan çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuk, kameraya yansıdı.

Trafikte makas atan sürücüye 111 bin TL ceza!

Olay, 18 Ağustos'ta Diyarbakır-Ergani kara yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, trafikte hızla ilerleyerek araçların arasından makas attı. Bu sırada otomobilde bulunan 2 çocuk, açılır tavandan dışarı çıkarak yolculuk yaptı. O anlar, başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi.

111 BİN TL PARA CEZASI

Görüntüler sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Tespit edilip, yakalanan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ‘Makas atmak’, ‘Emniyet şeridini kullanmak’ ve ‘Saygısızca araç kullanmak’ suçlarından toplam 111 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulup, aracı trafikten menedildi.

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kaza
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