Trafikte polise sopayla saldıran şahıs tutuklandı

Olay, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi sınırlarında Madalyalı Kavşak’ta meydana geldi. Bölgede bulunan trafik polisi otomobil ile seyir halinde olan Ö.B.’ye dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, ikazlar sonrası otomobilden inerek polise saldırdı. Saldıran Ö.B. takviye ekiplerin desteği ile yakalanarak gözaltına alındı. O anlar ise cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Çeşitli kural ihlalleri ve maddelerden 20 bin lira cezai işlem uygulanan sürücü Ö.B’ye ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli ’Görevli memura mukavemet’ suçundan tutuklandı.

