Trafikte tartıştığı servis aracının camını kaskıyla kırdı

Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada motosiklet sürücüsü, kaskıyla servis aracının camını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte tartıştığı servis aracının camını kaskıyla kırdı
Mustafa Fidan

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işçi servisiyle motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Trafikte tartıştığı servis aracının camını kaskıyla kırdı 1

SERVİS ARACININ CAMINI KASKIYLA KIRDI

Bu sırada motosiklet sürücüsü önce servis şoförüne tepki gösterdi ardından da kaskıyla servisin kapısının camını kırdı. O anlar serviste bulunan bir işçi tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Trafikte tartıştığı servis aracının camını kaskıyla kırdı 2

Servisteki işçilerin inmesiyle taraflar arasındaki tartışma büyümeden sonlandırıldı. Öte yandan motosiklet sürücüsünün, servisten inen kişilerle tartıştığı sırada, "Canımız ucuz mu" diyerek kendini savunduğu görüldü.

Trafikte tartıştığı servis aracının camını kaskıyla kırdı 3

