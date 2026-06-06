Trafikteki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı: 5 kişiye 900 bin lira ceza

Edinilen bilgiye göre, dün İzmit ilçesinde 2 sürücü arasında başlayan sözlü tartışma bıçaklı ve kesici aletli kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise saldırı amacıyla araçlardan inen sürücü ve yolcu konumundaki toplam 5 şüpheli hakkında işlem yaptı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/4 maddesi kapsamında şahısların her birine 180 bin lira olmak üzere toplam 900 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü konumundaki iki kişinin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, olaya karışan iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır