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Trafo hırsızına 8 yıl 4 ay hapis cezası

Şanlıurfa’daki Evren Sanayi Sitesi ve Akabe TOKİ’ye enerji sağlayan Dicle Elektrik’e bağlı trafoya girerek bakır kabloları çalan sanık, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 1 milyon TL’lik zarara yol açan hırsızlık, 3 bin 823 iş yerini elektriksiz bırakarak sanayi üretimini durma noktasına getirmişti.

Trafo hırsızına 8 yıl 4 ay hapis cezası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun regülasyonları çerçevesinde hizmet veren Dicle Elektrik’in hizmet bölgesinde yer alan Şanlıurfa’da 3 bin 823 iş yerine ev sahipliği yapan Evren Sanayi Sitesi ile Akabe TOKİ konutlarına enerji sağlayan trafo binasına yönelik 2 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşen hırsızlık girişimi bu kez ağır cezayla sonuçlandı. Dicle Elektrik’e ait trafo binasının kapısını levye ile kırarak içeri giren ve yaklaşık 1 milyon TL’lik bakır kabloyu çalan 23 yaşındaki M.F., mahkeme kararıyla 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HEM ÜRETİMİ SABOTE ETTİ HEM DE MİLYONLUK ZARAR VERDİ

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, sanık M.F. levye ile trafo binasının kapısını kırarak içeri girmiş ve bakır kabloları sökerek elektrik sistemine ciddi zarar vermişti. Bu müdahale, Evren Sanayi Sitesi’ndeki 3 bin 823 iş yerinin üretim faaliyetlerini durma noktasına getirirken Akabe TOKİ’deki 5 bin 177 abonenin de uzun süre elektriksiz kalmasına neden olmuştu.

CEZASIZ KALMADI

Dicle Elektrik avukatlarının suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma sonunda yakalanan sanık M.F. hakkında mahkeme, ‘Kamu malına zarar vermek’ suçundan 2 yıl 1 ay, ‘Nitelikli hırsızlık’ suçundan ise 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.

"ŞEBEKELERE MÜDAHALE CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Konuya ilişkin açıklamalarda Dicle Elektrik, enerji altyapısına yapılan müdahalelerin yalnızca maddi değil, aynı zamanda hayati riskler de oluşturduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, "Şebekeye bu tür müdahaleler, kesintisiz enerji arzını etkilerken aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle ne amaçla olursa olsun şebekelere müdahale edilmemelidir" dedi.

UYARILARA RAĞMEN KIZILTEPE’DE BENZER BİR GİRİŞİM YAŞANDI

Art arda yaşanan bu vakalar, Dicle Elektrik'in kamuoyuna yaptığı uyarıların ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Son olarak Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Yayıklı Mahallesi’nde tarımsal sulamadan kaynaklanan kesintiyi bahane eden bazı kişiler, trafo binasının kilidini kırarak izinsiz şekilde şebekeye müdahalede bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sonrasında Dicle Elektrik avukatları, bu kişiler hakkında ‘yetkisiz alana girme’ ve ‘başka insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atma’ suçlamalarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa hırsızlık trafo
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