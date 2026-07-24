Trafo yangını ağaçlık alanı yok etti

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Akçakaya köyü yolu üzerinde bulunan elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Yangına ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 1 hektarlık ağaçlık alan küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır