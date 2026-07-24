HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Trafo yangını ağaçlık alanı yok etti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde elektrik trafosunun patlaması sonucu yaklaşık 1 hektarlık ağaçlık alan küle döndü.

Trafo yangını ağaçlık alanı yok etti

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Akçakaya köyü yolu üzerinde bulunan elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Yangına ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 1 hektarlık ağaçlık alan küle döndü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trafo yangını ağaçlık alanı yok etti 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktıKontrolden çıkan otomobil refüje çıktı
Son dakika | Yeni Parti lideri Özgür Özel'den ilk açıklama! "Yolumuz iktidar yoludur"Son dakika | Yeni Parti lideri Özgür Özel'den ilk açıklama! "Yolumuz iktidar yoludur"

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

20 yaşındaki genç çiftin feci sonu

20 yaşındaki genç çiftin feci sonu

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.