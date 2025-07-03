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Trafoyu kontrol ederken elektrik akımına kapıldı! Az daha canından oluyordu

Yapımına başlanılan inşaata elektrik hattı çekmek için trafoda kontrol yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 52 yaşındaki M.A., ölümden döndü.

Trafoyu kontrol ederken elektrik akımına kapıldı! Az daha canından oluyordu

Karaman'ın Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde yaşanan olayda yürekler ağızlara geldi.

Olayda, 52 yaşındaki M.A. isimli şahıs yapımına başlanılan inşaata elektrik hattı çekmek için trafoda kontrol yapmak istedi.

Bu esnada elektrik akımına kapıldı.

Trafoyu kontrol ederken elektrik akımına kapıldı! Az daha canından oluyordu 1

TAHTA FIRÇA İLE AKIMDAN KURTARILDI

Durumu fark eden diğer işçiler tahta fırça ile M.A.’yı akımdan kurtardı.

O esnada oradan geçmekte olan sivil polis ekibi de telsizle anons ederek olay yerine ambulans istedi.

Adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından M.A., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafoyu kontrol ederken elektrik akımına kapıldı! Az daha canından oluyordu 2

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahıs, tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

03 Temmuz 2025
03 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Karaman elektrik çarpması trafo
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