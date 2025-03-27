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  4. Traktör devrildi: Şoföre yardım için duran TIR'a çekici çarptı! 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

Traktör devrildi: Şoföre yardım için duran TIR'a çekici çarptı! 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.03.2025 10:11
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Sivas'ta şarampole devrilen traktörü görüp sürücüsünün yardım için durduğu TIR'a, arkadan gelen çekici çarptı. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Traktör devrildi: Şoföre yardım için duran TIR'a çekici çarptı! 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Hafik ilçesi yakınlarında meydana geldi. Adıgüzel Toplu’nun kontrolünü yitirdiği 58 ZA 569 plakalı traktör şarampole devrildi. Bu sırada aynı yöne giden 38 GS 017 plakalı TIR'ın şoförü Necmettin Pala, kazayı fark edip aracı yol kenarına park ederek, yaralıya yardım etmek istedi. Arkadan gelen Ufuk Sayın yönetimindeki 23 AEH 314 plakalı çekici, TIR’a çarptı.

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İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada traktör sürücüsü Adıgüzel Toplu, oto çekici sürücüsü Ufuk Sayın ile yanında bulunan Adıgüzel Toplu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan çekici sürücüsü Ufuk Sayın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Sivas kaza
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