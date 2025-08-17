HABER

Traktör gelin arabası oldu, gelin direksiyona geçti

Amasya’nın Suluova ilçesinde dünyaevine giren genç çift, gelin arabası için traktörü tercih etti. Çocukluğu tarlalarda geçtiği için 18 yaşına girer girmez tutkunu olduğu traktörün sürücü belgesini alan gelin Büşra Yaman, gelin arabası olarak da traktörünü seçti. Süslenen traktörünün direksiyonuna gelinliğiyle geçip eşini yanına bindiren gelin, en mutlu gününü doyasıya kutladı.

Traktör gelin arabası oldu, gelin direksiyona geçti

Çiftçi Büşra Yaman (21) ile kepçe operatörü Emrullah Satılmış (23) dillere desten düğünleri öncesi düğün arabası olarak traktörlerini kullanmaya karar verdi. Traktörü süsleyen çift, daha sonra ilçede traktörle dolaştı. Çiftin arkadaşları da konvoya katıldı. Gelinin direksiyon başına geçmesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

Çok sevdiği traktörünün gelin arabası olmasını istediğini anlatan Büşra Yaman, "Çocukluğumda traktör sürmeyi öğrenmiştim. 18 yaşıma girer girmez ehliyetini almıştım. Traktörün gelin arabası olmasına çevremde şaşıranlar vardı. Ama çok güzel oldu" dedi. Baba mesleği çiftçiliği sürdüreceğini belirten çiçeği burnunda gelin, "Daha büyük traktör alıp kendi tarlalarımızı sürmeyi hedefliyorum. Çiftlik kurmayı da istiyoruz" diye konuştu.
Sevdiği kıza kavuşan Emrullah Satılmış da, traktörü ustaca kullanan eşiyle mutlu bir ömür sürmek istediğini söyledi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

