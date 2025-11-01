Traktör ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var

Kaza, Gölpazarı ilçesi Gölpazarı-Taraklı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. isimli şahsın idaresindeki traktör, tarla yolundan Taraklı karayoluna çıktığı esnada M.K. isimli şahsın idaresindeki minibüs ile çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda E.K., M.K. ve minibüste yolcu olarak bulunan H.E. isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu 3 yaralının kontrol amaçlı Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.