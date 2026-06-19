Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman-Samsat karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Asım A. (55) idaresindeki 02 SA 129 plakalı otomobil, Nazif K. yönetimindeki 49 AAJ 007 plakalı traktörle çarpıştı.

OTOMOBİL TRAKTÖRE ÇAPRTI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Haci Mamay olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücü Asım A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır