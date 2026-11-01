Traktör kepçesinin lifti başına çarpan sürücü hayatını kaybetti

Olay, Emirgazi ilçesi Kale Mahallesi Vatan Caddesi üzeri Yeni TOKİ konutları civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Ali Bayrakcı’nın (50) kullandığı traktörün arkasına takılı bulunan kepçenin hidrolik lifti, henüz belirlenemeyen bir nedenle boşaldı. Boşalan liftin başına çarpması sonucu Bayrakcı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Emirgazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayrakcı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır