HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Traktör kepçesinin lifti başına çarpan sürücü hayatını kaybetti

Konya’nın Emirgazi ilçesinde traktörün arkasına takılı kepçenin liftinin başına çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Traktör kepçesinin lifti başına çarpan sürücü hayatını kaybetti

Olay, Emirgazi ilçesi Kale Mahallesi Vatan Caddesi üzeri Yeni TOKİ konutları civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Ali Bayrakcı’nın (50) kullandığı traktörün arkasına takılı bulunan kepçenin hidrolik lifti, henüz belirlenemeyen bir nedenle boşaldı. Boşalan liftin başına çarpması sonucu Bayrakcı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Emirgazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayrakcı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevgili çifti kameralar ele verdi! Aynı iş yerinde çalışıyorlardı: 1,5 milyon TL'lik altın ve döviz buhar olduSevgili çifti kameralar ele verdi! Aynı iş yerinde çalışıyorlardı: 1,5 milyon TL'lik altın ve döviz buhar oldu
Ocakta unutulan kızartma tenceresi yangın çıkardıOcakta unutulan kızartma tenceresi yangın çıkardı

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı

Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Dantel tulumuyla sokaklarda dolaştı! "Bu ne hal yazık!"

Dantel tulumuyla sokaklarda dolaştı! "Bu ne hal yazık!"

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Masadaki ilk formülü açıkladı!

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Masadaki ilk formülü açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.