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Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

Samsun’da tarladan dönerken eşinin idaresindeki traktörden düşerek ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi.

Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
Çiğdem Sevinç

Samsun’da tarladan dönerken eşinin idaresindeki traktörden düşerek ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merve Diktaş, eşi Orhan Veysel Diktaş’ın idaresindeki traktörle tarladan dönerken traktörün tekeri çukura girip zıpladı. Traktörde bulunan Merve Diktaş (31) yere düşerek ağır yaralandı. 3 çocuk annesi Diktaş, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Merve Diktaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diktaş’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

(İHA)

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Samsun
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