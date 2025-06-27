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Traktörle gidilemeyen buğday tarlaları, orakla biçiliyor

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde yaşayan çiftçiler, 38 dereceyi bulan sıcak havada imece usulü orakla buğday hasadı yapıyor. Traktörlerle gidilemeyen dağlık kesimdeki tarlada ekinleri, imece usulü orakla biçmek zorunda kaldığını belirten Servan Kaya (39), "Güneşin altında saatlerce orak sallamak bizleri çok yoruyor" dedi.

Traktörle gidilemeyen buğday tarlaları, orakla biçiliyor

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Balkaya Dağları eteklerindeki Akdemir köyünde yaşayan çiftçiler, her gün sabahın ilk ışıklarıyla, tarlalarına gidip buğday hasadı yapıyorlar. Engebeli araziler nedeniyle iş makinelerinin kullanılamadığı bölgede yaşayanlar, yaklaşık 1 asırdır imece usulü, orakla hasat yaptıklarını ve her hafta bölgedeki 1 köyün buğdayını biçtiklerini anlattı. Buğday ekili tarlayı 10 kişinin gün boyu çalışarak ortalama 3 günde biçtiğini söyleyen Servan Kaya, "Dağlık kesimde olan ekinleri, imece usulü ile orakla biçmek zorundayız. Arazi engebeli olduğu için traktörle biçemiyoruz. Güneşin altında saatlerce orak sallamak bizleri çok yoruyor. Bugün köyde buğday biçme sırası bendeydi. Arazim engebeli olduğu zorlu bir çalışma yapıyoruz. Köyümüz 20 hane, 15 gün boyunca yardımlaşarak ekilen bütün buğdayları biçeceğiz. 38 derece hava sıcaklığı olduğu için de çok yorulduk" dedi. (DHA)

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Hakkari
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