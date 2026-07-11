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Traktörün altında kalan şahıs, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen kazada traktörün altında kalan şahıs, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Traktörün altında kalan şahıs, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

Olay, Kuyucak ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken hakimiyeti kaybolan traktör bir anda devrildi.

Traktörün altında kalan şahıs, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı 1

SÜRÜCÜ TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Sürücüsü, traktörün altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücünün kurtarılması için çalışma başlattı. Ekipleri yoğun çalışmasının ardından traktörün altından yaralı olarak kurtarılan şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Traktörün altında kalan şahıs, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı 2

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olup olmadığı öğrenilemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Traktörün altında kalan şahıs, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın traktör kaza
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