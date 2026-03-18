HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tramvay yolundaki direğe çarpan otomobil kağıt gibi büküldü: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, başka bir otomobile çarptıktan sonra tramvay yoluna girdi. Tramvay yolundaki direğe çarpan otomobil kağıt gibi bükülürken, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında A.A. yönetimindeki 01 ADH 991 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu U.D. yönetimindeki 38 BH 807 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil tramvay girerek, direğe çarptı. Kazada otomobil kağıt gibi bükülürken, otomobilin motor kısmı tramvay yoluna uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından A.A.’yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.