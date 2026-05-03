Tramvayın altına giren yavru kedi, yolcuları ve durak görevlilerini alarma geçirdi

Antalya’da duraktaki tramvayın altına giren ve vatman tarafından fark edilen yavru kedi için hem görevliler hem yolcular seferber oldu.

Ellerinde fırça sapları ve sopalar ile tramvayın altındaki kediye ulaşmaya çalışan görevliler ve yolcuların çabalarıyla yaklaşık 20 dakikanın sonunda yavru kedi tramvayın altından koşarak çıkmasının ardından sefer yeniden başladı.
İlginç olay, Antalya kent merkezi İsmetpaşa tramvay durağında yaşandı. Tramvay durağa yanaştığı anda vatman, kamera ve aynalardan tramvayın altına yavru kedi girdiğini fark etti. Hemen duraktaki görevlileri uyaran ve yolculara durumu anlatan vatman ile birlikte vatandaşlar ve durak görevlileri yavru kediyi tramvayın altından çıkarabilmek için harekete geçti. Durumu fark eden çevredeki esnaf da ellerinde fırça sapları ile tramvayın altındaki kediye ulaşarak çıkmasını sağlamaya çalıştı ancak sonuç alınamadı.

Cep telefonundan kedi sesi açtılar
Bu arada bazı yolcular cep telefonlarından kedi sesi açarken bazıları da kedi maması getirdi ama bu çabalar da sonuç vermedi. Yere yatarak kedinin hareketlerini gözlemleyen, ses ve sopa ile yavru kediyi uzaklaştırmaya çalışan görevliler ve esnaf çaresiz kalınca itfaiyeye haber verilmesi kararlaştırıldı. Bu sırada son çare olarak vatman kontrollü bir şekilde tramvayı birkaç metre hareket ettirdi. Tramvayın hareket ettiğini fark eden yavru kedi bir anda tramvayın altından fırlayıp içecek otomatına girdi. Görevliler ve yolcular rahat bir nefes alırken yaklaşık 20 dakikanın ardından seferler kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

