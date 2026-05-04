HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Yer: Kolombiya! 'Canavar' kamyon kontrolden çıktı: Ölü ve yaralılar var

Kolombiya’nın Popayan kentinde düzenlenen bir etkinlik sırasında modifiye edilmiş bir kamyonun kontrolden çıkarak kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Polis Müdürü Julian Castaneda, El Tiempo gazetesine yaptığı açıklamada, kazanın mekanik arızadan kaynaklandığını ve aracın fren sisteminin devre dışı kaldığını belirtti.

Yer: Kolombiya! 'Canavar' kamyon kontrolden çıktı: Ölü ve yaralılar var

Kente bağlı Bulevar Rose arazisinde düzenlenen "Monster Truck (Canavar Kamyon) 2026" etkinliğinde, modifiye edilmiş bir kamyon engellerin üzerinden geçerken kontrolden çıkarak izleyicilerin bulunduğu alana daldı.

Yer: Kolombiya! Canavar kamyon kontrolden çıktı: Ölü ve yaralılar var 1

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, bazıları ağır 40 kişi yaralandı.

Belediye Başkanı Juan Carlos Munoz, kadın sürücünün kontrolü kaybederek güvenlik bariyerini aştığını belirterek, "Bulevar Rose bölgesinde meydana gelen kazada 40 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Bu elim olay bizi derinden üzdü." ifadesini kullandı.

Yer: Kolombiya! Canavar kamyon kontrolden çıktı: Ölü ve yaralılar var 2

Kaza anına ait görüntülerde, kadın sürücünün engelin üzerinden geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybederek seyircilerin bulunduğu alana daldığı görülüyor.

Polis Müdürü Julian Castaneda, El Tiempo gazetesine yaptığı açıklamada, kazanın mekanik arızadan kaynaklandığını ve aracın fren sisteminin devre dışı kaldığını belirtti.

Yer: Kolombiya! Canavar kamyon kontrolden çıktı: Ölü ve yaralılar var 3

Yer: Kolombiya! Canavar kamyon kontrolden çıktı: Ölü ve yaralılar var 4

"MEKANİK BİR ARIZA MEYDANA GELDİ"

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiğini ifade eden Castaneda, "Bu özel bir etkinlikti. Mekanik bir arıza meydana geldi ve araç pistten çıktı. Yaralı sayısı henüz netleşmedi. Araç bir anda hızlandı ve fren yapılamadı. Sürücünün sağlık durumu ise stabil." dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran, BAE'ye saldırdı! Petrol tesisinde yangın çıktıİran, BAE'ye saldırdı! Petrol tesisinde yangın çıktı
Tokat’ta yollar çöktü, sular altında kalan tarım arazileri dron ile görüntülendiTokat’ta yollar çöktü, sular altında kalan tarım arazileri dron ile görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
Kolombiya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Günlerdir konuşulan cumhurbaşkanı adayı kulislerden sızdı

Günlerdir konuşulan cumhurbaşkanı adayı kulislerden sızdı

İran duyurdu: ABD savaş gemisi vuruldu

İran duyurdu: ABD savaş gemisi vuruldu

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Memur ve emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

Memur ve emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.