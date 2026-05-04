İran, BAE'ye saldırdı! Petrol tesisinde yangın çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetim Kurumu'nun ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayımlandı.

"Hava savunma sistemleri şu anda füze tehdidine karşı devrede." ifadesine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan güvenli bir yerde kalmaları ve resmi makamlardan gelecek uyarıları takip etmeleri istendi.

Öte yandan BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da "İran'dan ülkeye yaklaşan 4 seyir füzesi tespit edildi. Bunlardan 3'ü ülkenin kara suları üzerinde başarıyla önlendi, bir tanesi ise denize düştü." ifadeleri kullanıldı.

SANAYİ BÖLGESİ VURULDU

Fuceyra Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Fuceyra Petrol Sanayi Bölgesi'nin İran kaynaklı İHA saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırı sonucu Fuceyra Petrol Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktığı aktarılan açıklamada, "genişleyen yangının" kontrol altına alınması için sivil savunma ekiplerinin müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır