Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 2 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dün yaşanan fırtınadan etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman başta olmak üzere çeşitli illerdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarım ve İçişleri Bakanlarımız sahadaki birimlerimizle durumu takip etmekte, hasar tespit çalışmalarını yürütmektedir"

"Türkiye, belirsizliğin arttığı, insanlığın yön arayışının hızlandığı günümüzde bölgesinin en güçlü, en istikrarlı ülkesi olarak adından söz ettirmektedir. Bugün artık her alanda kendi ayakları üstünde durabilen hatta bunun da ötesine geçerek dostlarına, kardeşlerine en zor zamanlarında destek veren Türkiye vardır. 23 yıldır sabırla uyguladığımız stratejilerin semerelerini topladığımız dönemdeyiz. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündüren savaşın yıkıcı etkilerini en düşük seviyede tutmayı başarabiliyoruz."