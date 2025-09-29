Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) nedir?

Duygusal ve fiziksel olmak üzere iki farklı türü bulunan travmalar, çocuklukta ya da daha sonraki dönemlerde yaşanabilmektedir. Hem fiziksel hem de ruhsal etkileri görülebilen travmalar psikolojikse kişilerin duygusal bir acı yaşaması durumu söz konusu olabilmektedir. Bu durum da psikolojik çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Farklı türleri ve kişiden kişiye değişebilen belirtileri bulunan travma sadece yaşanırken değil sonraki sürecinde de takip edilmesi gereken ciddi bir durumdur.
TSSB, travma sonrası stres bozukluğu ifadesinin baş harflerinden meydana gelen bir kısaltmadır. Kişilerin psikolojik ve fiziksel varlıklarını saran travmalar sonrasında yaşanan travmatik durumun ya da olayın hemen ardından görülebilen bir durumdur. Şiddetli belirtilerin iyileştirilebilmesinde psikoterapiden ilaç tedavilerine çeşitli yöntemler uygulanabilmektedir. Ancak kesin tanı konmadan önce durumun kaynağına inilmeli ve travmanın kaynağının doğru tespit edilmesi gerekmektedir.
Travma sonrası stres bozukluğu bazı insanların travmatik bir durum ya da olay yaşandıktan sonra gelişen bir sağlık problemi olarak tanımlanmaktadır. Kendini çeşitli belirtiler ile birlikte gösteren bu durumun belirtileri de kişiden kişiye farklı olabilir. En yaygın ve genel olarak ortak kabul edilen TSSB belirtileri dört farklı alt başlığa ayrılarak sınıflandırılmıştır. Bu başlıklar şunlardır:
Her bir başlığın belirtileri de farklılık göstermektedir. Buna göre:
Aşırı uyarılma belirtileri:
Hatırlama ve yeniden yaşama:
Uyku sorunları
Sürekli olarak kabuslar görme, ağlayarak ya da bağırarak uyanma
Durumlara aşırı şiddetli duygusal ve fiziksel tepkiler verme
Kaçınma:
Yaşanan travma her ne ile ilgili ise o eylemden kaçınma bunun için türlü bahaneler üretme (Örnek: Araba kazası kaynaklı bir travma söz konusuysa kişinin bir daha araba kullanmaktan kaçınması)
Olayın ya da durumun yaşandığı yerden uzak durma
Olayı hatırlatan kişi ya da kişilerden uzak durma
Fiziksel ya da duygusal tepkilerde değişiklikler yaşanması:
Her yaşta gerçekleşebilen travma sonrası stres bozukluğu durumu şu durumlara bağlı olarak gerçekleşebilir: