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TREDAŞ: "Yangın bölgesinde bize ait enerji hattı bulunmamaktadır"

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz Salı günü başlayan ve rüzgarın etkisiyle Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine kadar yayılan orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı.

TREDAŞ: "Yangın bölgesinde bize ait enerji hattı bulunmamaktadır"
Çiğdem Sevinç

TREDAŞ’tan yapılan açıklamada, yangının bölge halkını, doğayı ve canlı yaşamını derinden etkilediği belirtilerek, yangının başladığı andan itibaren mülki idare ve ilgili kurumlarla kesintisiz iletişim içinde olunduğu vurgulandı. Şirket ekiplerinin sahada 7/24 esasıyla görev yaptığı ve ihtiyaç duyulan her noktada teknik destek verdiği kaydedildi. Kamuoyunda yer alan "yangının elektrik hatlarından çıkmış olabileceği" yönündeki iddialara da açıklık getiren TREDAŞ, yangının başladığı alanda kendilerine ait herhangi bir enerji hattı bulunmadığını, bölgede yalnızca özel bir şirkete ait bir irtibat hattı yer aldığını ve bunun TREDAŞ’ın sorumluluk alanında olmadığını bildirdi. TREDAŞ açıklamasında, "Başta bölge halkı olmak üzere tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, doğaya ve canlılara zarar veren bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

TREDAŞ: "Yangın bölgesinde bize ait enerji hattı bulunmamaktadır" 1

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trakya
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