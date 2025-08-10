HABER

Tren yolunda kenarında çıkan yangın araçlara sıçramadan söndürüldü

Aydın’ın Efeler ilçesinde tren yolu kenarında çıkan yangın, yol kenarında park halinde bulunan araçlara sıçramadan vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi söndürüldü.Yangın, Orta Mahalle Selanik Caddesi üzerindeki tren yolu kenarında öğle saatlerinde meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde tren yolu kenarında çıkan yangın, yol kenarında park halinde bulunan araçlara sıçramadan vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi söndürüldü.

Yangın, Orta Mahalle Selanik Caddesi üzerindeki tren yolu kenarında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolu kenarındaki kuru otların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, yangının rüzgarın etkisi ile büyüme ve yol kenarında park halinde bulunan araçlara sıçrama riskine karşı alevlere kendi imkanları ile müdahale etti. Hızla olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Aydın
