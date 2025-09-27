HABER

Troya'da hazine ortaya çıktı: 4 bin 500 yıllık altın broş ve ender yeşim taşı çıkarıldı! Bakan Ersoy: "Son 100 yılın en önemli buluntuları"

Çanakkale’de 160 yılı aşkın süredir sürdürülen Troya kazılarında, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran yeni bir keşfe daha imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras" projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında, Troya Uygarlığı’nın Erken Tunç Çağı’na (M.Ö. 2500) ait altın halkalı bir broş, bronz bir iğne ve nadir bulunan yeşim taşı gün yüzüne çıkarıldı.

Toplumsal statü ve güç sembolü olarak kullanılan bu broşun yanı sıra, aynı tabakada bronz iğne ile ender rastlanan bir yeşim taşı da bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gün ışığına kavuşturulan yeni buluntularla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda eserlerin arkeoloji dünyası açısından önemli buluntular arasında olduğuna vurgu yaptı.

"4 BİN 500 YILLIK ALTIN BROŞ VE YEŞİM TAŞI GÜN IŞIĞINA ÇIKARILDI"

Troya Müzesi'nin eserlere ev sahipliği yapacağını belirten Ersoy'un paylaşımı şöyle: "Troya'da 4 bin 500 yıllık altın broş ve yeşim taşı gün ışığına çıkarıldı! 160 yılı aşkın süredir süren Troya kazılarında, Erken Tunç Çağı'na tarihlenen altın halkalı broş ile son derece ender bir yeşim taşı bulundu. Dünya üzerinde bilinen sadece 3 örnekten en iyi korunmuş olan bu broş, son 100 yılın en önemli buluntuları arasında. Troya II kenti tabakalarından çıkan buluntu milattan önce 2 bin 500 yıllarına tarihleniyor. Yeşim taşı ise 4 bin 500 yıl önceki lüks tüketim ürünlerinden biri olarak dikkati çekiyor. Bu eşsiz eserler çok yakında Troya Müzesi'nde sergilenecek. Geleceğe Miras projemiz kapsamında büyük bir titizlikle çalışan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Altın broş, tipolojik ve tarihsel açıdan son 100 yılın en önemli buluntularından biri olarak değerlendiriliyor. Dünya üzerinde yalnızca üç örneği bilinen halkalı broş tipinin en iyi korunmuş örneği olması, buluntuyu benzersiz kılıyor.

KRONOLOJİK TARTIŞMALARA SON VERDİ

Broşun Troya II tabakalarında bulunması, uzun yıllardır süren Troya II'nin başlangıç tarihine ilişkin tartışmalara da son verdi. Daha önce MÖ 2200-2300 yılları arasına mı, yoksa daha erken bir döneme mi ait olduğu tartışılan bu evre, buluntuyla birlikte kesin biçimde MÖ 2500 civarına tarihlendi.

Aynı konteksten çıkan yeşim taşı, hazine buluntuları içinde son derece ender görülen bir örnek olarak öne çıkıyor. Muhtemelen yüzük taşı ya da süs eşyası işleviyle kullanıldığı düşünülen bu taş, 4500 yıl önce Troya'daki lüks tüketim ürünlerinden birinin parçasıydı.

TROYA MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

Buluntuların, kazıların gerçekleştirildiği topraklarda sergilenmesi ilkesine uygun olarak Troya Müzesi'nde ziyarete açılması planlanıyor. Böylece eserler, çıktıkları topraklarda bilim dünyasına ve ziyaretçilere ışık tutacak.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

