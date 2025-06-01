TRT spikerinin olaylı gecesi! Yönetmenle kavga etti, hakaretler savurdu... "Kişisel, aşırı, haksız"

"Esaretten Cesarete Film Festivali" ödül töreninde; 'En İyi Kurmaca Film' dalında ödülü 'Kurtlar' filminin 24 yaşındaki yönetmeni Ecre Begüm Bayrak aldı.

Bayrak sahnede konuşma yaptığı sırada tutuklu öğrencileri ve Grup Yorum'u andı. Bu sırada törenin sunucu olan TRT spikeri Oya Eren Özkan, Bayrak'ın konuşmasının arasına girdi ve 'siyasi mesaj vermeyelim' dedi.

HAKARET EDİP, 'BOZKURT İŞARETİ' YAPTI

ÖZkan'ın bu hareketinden sonra ise ortalık karıştı. Bianet'in haberine göre, Bayrak sahneyi terk ederken, Oya Eren Özkan "Bu şartlar altında sunmaya devam edemem" diyerek mikrofonu bıraktı. Özkan'ın "Şerefsizler", "Kansız köpek" ve "Vatansız teröristler" gibi hakaretlerde bulunduğu belirtildi. Fuayede ise Özkan, Bayrak ve diğer yönetmenlere karşı 'Bozkurt işareti' yaptı.

ARBEDE YAŞANDIĞI BELİRTİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından yönetmenler salonu terk etmek istedi fakat kapılar kapatıldı. Bu sırada arbede yaşandığı da gelen haberler arasında yer aldı. Ecre Begüm Bayrak ve ekibi, görevliler eşliğinde zorla dışarı çıkarıldı. Jüri üyeleri ve festival direktörü, olayın "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

KOMİTEDEN OYA EREN ÖZKAN'A SERT ELEŞTİRİ: "KİŞİSEL, AŞIRI, HAKSIZ"

Öte yandan festival komitesi de bir açıklama yayınlayarak TRT spikeri Oya Eren Özkan'ı sert şekilde eleştirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Mayıs gecesi Ankara'da düzenlenen Esaretten Cesarete Film Festivali ödül töreni sırasında, En İyi Kurmaca Film ödülünü almak üzere sahneye davet edilen Kurtlar filminin yönetmeni Ecre Begüm Bayrak, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşma sırasında beklemediğimiz bir şekilde sunucunun kişisel, aşırı, haksız tepkisine maruz kalmıştır.

Kurtlar filimin cesaretle ele aldığı konu ve filmin etkili anlatımı, kurgu tekniği, sinematografisi nedeni ile festivalin ön jüri ve jüri üyeleri En İyi Film Ödülünü oy birliği ile vermişler, yönetmenin filmi gösterime alınmış ve ödül alması için kendisi bizzat festival direktörü tarafından Ankara'ya davet edilmiştir.

"DURUŞUMUZUN DEĞİŞMEDİĞİNİ VE DEĞİŞMEYECEĞİNİ SANATSEVERLERE DUYURUYORUZ"

Misafirimiz olan genç kısa filmci arkadaşımıza, sunucunun tepkisinin festival yönetimi ve festivali destekleyen kurumlar ile bir ilgisinin olmadığını kamuoyu ve kısa filmcilerle paylaşmak istiyoruz ve bundan sonra sanatsal etkinliklerde, icra ettiği eser ve görüşleri nedeni ile sanatçılara tepki gösterilmemesini diliyoruz.

Sanatın ve sanatçının kendini ifade etme özgürlüğünün kısıtlanamayacağına ait duruşumuzun değişmediğini ve değişmeyeceğini tüm sanatseverlere bildiriyoruz."

"OLAYIN DAHA FAZLA BÜYÜMEMESİ VE ÇİRKİNLEŞMEMESİ İÇİN ORADAN AYRILDIK"

Birgün'e konuşan genç yönetmen Ecre Begüm Bayrak ise şunları söyledi:



"Sahneden indiğimde, Oya Eren Özkan ve birkaç destekçisi bana ‘şerefsizler, vatansız köpekler, teröristler, aşağılıklar’ diyerek hakaret etmeye ve bağırmaya başladı. Seyircilerin ve diğer yönetmen arkadaşların, jüri ve festival emekçisi arkadaşların kendilerine tepki göstermesi üzerine salondan çıktılar. Bizler salondan ayrılırken kapılar üzerimize kapatılmaya çalışıldı, arbede yaşandı. Salon dışına çıktığımızda Oya Eren Özkan ve diğer kişilerin küfür ve hakaretlerle bağırmakta olduğunu gördük, üzerimize yürümemesi için birkaç kişi onları tutuyordu. Tepkimizi gösterdik ve festival emekçisi arkadaşlar ile birlikte dışarı çıktık. Polis çağrıldığının öğrenilmesi üzerine olayın daha fazla büyümemesi ve çirkinleşmemesi için oradan ayrıldık.

"UĞRADIĞIMIZ BU SALDIRIDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜN VE ÖFKELİYİZ"

Bizler sanatçıyız, kısıtlı imkanlar içinde sanat üretmeye çalışıyoruz. Sözümüzü söylemek, dünyaya bakışımızla seyircilere ulaşmak ve ülkemiz sinemasına katkı sunmak istiyoruz. Sanatın bu denli sansüre ve baskıya uğradığı, sanatçıların kendi sözlerini söylemekten çekindiği bir atmosfer eleştirilmelidir. Bu bağlamda Grup Yorum’un uğradığı sansürü eleştirmek bir sanatçının en doğal tepkisi ve hakkıdır. Sanat bir söz söyleme biçimidir, diyalektiktir ve özgür olması gereken bir alandır. Uğradığımız bu saldırıdan dolayı çok üzgün ve öfkeliyiz. Sanatın sansüre uğramadığı, herkesin görüşlerini özgürce ifade edebildiği bir memleket diliyoruz. Festival komitesi, jüri üyeleri ve emekçilerine yanımızda oldukları ve dayanışmacı tutumları için teşekkür ediyoruz"

"TEPKİ, SAHTE YURTSEVERLER İÇİNDİR"

Öte yandan Oya Eren Özkan'ın eşi Alparslan Özkan da konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Özkan, "Sevgili eşim Oya; demokratik hak ve tepkilerini İstiklal Marşı'yla haykıran, Türkiye Devleti'nin anayasal temellerini korumak ve kollamak için yaşayan hiçbir öğrenci için tepki göstermememiştir.

Gösterilen tepki, Türk gençliğini DHKP-C'li teröristler üzerinden marjinalleştirmeye çalışan sahte yurtseverler içindir" dedi.

"HAKARET DAVALARINDAN GELEN TAZMİNAT PARALARINI MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLAYACAĞIM"

Ayrıca Oya Eren Özkan da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Açacağım hakaret davalarının ardından gelen tazminat paralarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Tüm terörist aşağılık soysuz vatansızlara duyurulur" ifadelerine yer verdi.