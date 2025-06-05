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Trump 12 ülkeye ABD'yi yasakladı!

İkinci kez başkan seçildiğinden bu yana ABD'nin göçmen politikasını değiştiren Donald Trump'tan yeni bir hamle geldi. Trump, güvenlik gerekçesiyle 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasakladı. Kararın amacının 'Amerikalıları tehlikeli yabancı aktörlerden korumak' olduğu ifade edildi.

Trump 12 ülkeye ABD'yi yasakladı!
Doğukan Akbayır

ABD Başkanı Donald Trump, güvenlik gerekçesiyle 12 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı. Güvenlik gerekçesiyle alınan bu karar, Trump'ın ilk başkanlık döneminde de 6 ülkeye uygulanmıştı.

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12 ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI

ABD'nin girişini yasakladı ülkeler:

Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen.

7 ÜLKEYE KISMİ KISITLAMA

Trump, Başkanlık Kararnamesi ile 7 ülkenin vatandaşlarına da kısmi kısıtlamalar getirdi.

Bu ülkeler; Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela.

Trump'ın kararnamesi, geçerli vize sahiplerini ve ABD'de daimi ikamet izni olanları edenleri kapsamıyor.

AMAÇ: AMERİKALILARI YABANCI AKTÖRLERDEN KORUMAK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "sağduyulu kısıtlamaların "Amerikalıları tehlikeli yabancı aktörlerden koruyacağı" belirtildi.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Trump birinci başanlık döneminde de benzer bir karar almış ve 2017'de imzaladığı Başkanlık Kararnanmesi ile 6 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahat etmelerini yasaklamıştı.

O dönem bu ükeler İran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen'di.

Kaynak: BBC Türkçe

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd
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