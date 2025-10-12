HABER

Trump: Askerlerimizin maaşını ödeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Savunma Bakanı Pete Hegseth’e 'tüm mevcut fonların' kullanılarak askerlerin maaşlarının zamanında ödenmesi talimatı verdiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi konusunda Demokratları suçlayarak, "Cesur askerlerimiz, 15 Ekim'de hak ettikleri maaşlarını alamayacak" ifadesini kullandı.

Başkomutanlık yetkisini kullanarak Savunma Bakanı Pete Hegseth'e, askerlerin 15 Ekim'de maaşlarını alabilmeleri için mevcut tüm fonları kullanması talimatını verdiğini kaydeden Trump, "Demokratların tehlikeli hükümet kapatmalarıyla ordumuzu ve tüm ulusumuzun güvenliğini rehin almasına izin vermeyeceğim" dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

