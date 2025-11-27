HABER

Trump, Biden yönetimini suçlamıştı: Saldırganın nereden geldiği ortaya çıktı!

Washington DC Bölge Savcısı Jeanine Pirro, ABD’nin başkenti Washington DC’de dün 2 Ulusal Muhafız personeline düzenlenen saldırı hakkında yeni detayları paylaşarak, "Aracıyla Washington eyaletinden ülkeyi bir uçtan diğer uca kat etti ve ülkemizin başkentini hedef alarak geldi" dedi. ABD Başkanı Trump, saldırganın Afganistan'ın ABD'ye gelme süreciyle ilgili eski başkan Biden'ı suçlamıştı.

Washington DC Bölge Savcısı Jeanine Pirro ile FBI Direktörü Kash Patel, ABD’nin başkenti Washington DC’de dün 2 Ulusal Muhafız personeline düzenlenen saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Saldırıya uğrayan iki ulusal muhafızın sağlık durumlarının kritik olduğunu açıklayarak konuşmasına başlayan Pirro, "Ameliyat geçirdiler. En iyi şekilde bakılmaya devam edilirken iyilikleri için dua ediyoruz" dedi.

"HEDEFLİ BİR SALDIRIYLA PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜLER"

Askerlerin isimlerini açıklayan Pirro, "Bahsettiğimiz iki Ulusal Muhafız askeri 20 yaşındaki Sarah Beckstrom ve 24 yaşındaki Andrew Wolfe’dur. Batı Virginia Ulusal Muhafızları mensupları idiler ve Başkan Trump’ın başkenti güvenli ve güzel kılma konusundaki emrine uygun şekilde şehri güvende tutmak üzere Washington D.C.’de görev yapıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Saldırıya ilişkin detaylar paylaşan Pirro, "Farragut West Metro İstasyonu civarında iki üniformalı Ulusal Muhafız, cüretkar ve hedefli bir saldırıyla pusuya düşürüldü. Tek başına olan silahlı bir saldırgan, 357 Smith & Wesson marka bir revolver ile pusu tarzında ateş açtı. Bir asker vurulup yere düştü ve saldırgan eğilip askeri tekrar vurdu. Diğer asker de birkaç kez vuruldu. Orada bulunan diğer askerler derhal karşılık vererek saldırganla çatışmaya girdi ve tehdidi etkisiz hale getirdi" dedi.

Saldırganın da hastaneye sevk edildiğini ve yoğun güvenlik altında tutulduğunu ifade eden Pirro, saldırganın kimliğinin Ramanullah Lakhanwal isimli 29 yaşında bir Afgan olarak belirlendiğini duyurdu. Washington D.C. Bölge Savcısı, saldırganın zarar verme kastıyla saldırı ve yasaya aykırı şekilde silah bulundurma gibi suçlamalarla yargılanacağını ve aleyhindeki suçlamaların Ulusal Muhafız askerlerinin sağlık durumuna bağlı olarak değişebileceğini açıkladı.

"SALDIRI İÇİN ARACIYLA ÜLKEYİ BİR UÇTAN DİĞER UCA KAT ETTİ"

Afganistanlı şüphelinin ABD’nin Afganistan’dan hızlı bir şekilde çekilmesi sonrasında eski Başkan Joe Biden dönemindeki "Operation Allies Welcome" programı çerçevesinde ülkeye girdiğini ifade eden Pirro, "Washington eyaletindeki Bellingham’da eşi ve tahminimizce beş çocuğu ile yaşıyordu. Aracıyla Washington eyaletinden ülkeyi bir uçtan diğer uca kat etti ve ülkemizin başkentini hedef alarak geldi" dedi.

"POTANSİYEL BİR ULUSLARARASI TERÖRİZM EYLEMİ"

FBI Direktörü Patel, kurumun saldırıyı potansiyel olarak bir uluslararası terörizm eylemi olarak soruşturduğunu açıkladı. Patel, "Dün gece CIA Başkanı John Ratcliffe ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüştüm. Artık şüphelinin Afganistan’daki partner güçlerle bir ilişkisi olduğuna dair bir doğrulama var. Onun geçmişinin bu yönünü de bütünüyle soruşturuyoruz ve buna deniz aşırı ülkelerde veya ABD içinde bulunan herhangi bir işbirlikçisi de dahildir. Kapsamlı bir uluslararası terörizm soruşturmasının nitelikleri budur" dedi.

Ratcliffe, saldırganın 2021’de ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinden önce Amerikan ordusu ve CIA ile çalışan bir yerel gücün mensubu olarak çalıştığını açıklamıştı.

"BARINMA STATÜSÜ BİDEN TARAFINDAN UZATILDI"

Saldırganın uyruğuna dair kamuoyuna yansıyan bilgileri doğrulayan ABD Başkanı Trump, "ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın gözaltındaki şüphelinin Afganistan’dan ülkemize girmiş bir yabancı olduğundan emin olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu. Şüphelinin ABD’ye gelmesinden önceki ABD Başkanı Joe Biden ve hükümetini sorumlu tutan Trump, "Saldırgan, Dünyanın cehennemlerinden biri olan bu ülkeden, Eylül 2021’de Biden yönetimi tarafından düzenlenen ve herkesin konuştuğu, kötü şöhrete sahip o uçuşlarla getirildi. Buradan gelenlerin kim olduğunu kimse bilmiyordu. Hiçbir şey bilinmiyordu. Bu kişinin barınma statüsü, Başkan Biden tarafından imzalanan yasayla uzatılmıştı; Biden ülke tarihinin en başarısız başkanıdır" eleştirisinde bulundu.

(İHA)

27 Kasım 2025
27 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA

