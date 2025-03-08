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Trump "Çok yakında bir şeyler olacak" demişti! Tedirgin eden açıklama: "3 gün içinde suyumuz tükenir"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
08.03.2025 21:14
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ABD Başkanı Trump'ın dün İran ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem olmuştu. Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini ifade ederek "Çok ama çok yakında bir şeyler olacak" demişti. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıda bölge ülkelerinin susuz kalacağını ifade ederken "3 gün içinde suyumuz tükenir" dedi.

Trump "Çok yakında bir şeyler olacak" demişti! Tedirgin eden açıklama: "3 gün içinde suyumuz tükenir"

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, askeri harekatı ima ederek, "İran ile son vuruşlara geldik. Bu ilginç bir zaman olacak ve neler olacağını göreceğiz. Son anlara geldik. Nükleer silah sahibi olmalarına izin veremeyiz. Dünya tarihinde ilginç bir dönemden geçiyoruz ama İran'la çok yakında, çok ama çok yakında bir şeyler olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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"3 GÜN İÇİNDE SUYUMUZ TÜKENİR"

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlenecek muhtemel bir saldırının etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen sağcı medya mensubu Tucker Carlson'a röportaj veren Al-Thani, muhtemel bir saldırının etkilerini simüle ettiklerini söyledi. İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırının bölge ülkelerini susuz bırakacağı uyarısında bulunan Başbakan Al-Thani, "Deniz tamamen kirlenecek ve Katar'ın 3 gün içinde suyu tükenecek. Su yok, balık yok, hiçbir şey yok. Hayat yok" dedi.

Kaynak: İHA

08 Mart 2025
08 Mart 2025

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump
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