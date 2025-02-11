Trump, Cumartesi 12.00'a kadar süre verdi, tüm dünyayı şoke etti: Sonra kıyamet kopsun!

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ın 15 Şubat cumartesi günü yapılması planlanan rehine takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini açıklamasıyla ilgili soruya yanıt veren Trump, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

SÜRE VERDİ: YOKSA İPTAL EDERİM, KIYAMET KOPSUN

Trump, cumartesi günü öğle vaktine kadar Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini kaydederek, "Sonra kıyamet kopsun" yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Hamas, 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini bildirdi. İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin 3 talebinin olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu'nun taleplerinin "Hamas Hareketi'nin lider kadrolarının Gazze'den kovulması, Hareketin askeri kadana İzzeddin el-Kassam Tugaylarının dağıtılması, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması" olduğunu öne sürülmüştü.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır