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Trump duyurdu! 'ABD'ye gelen yasa dışı göçmen sayısı şubat ayında en düşük seviyede'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
02.03.2025 11:35
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye gelen yasa dışı göçmen sayısının şubatta en düşük seviyede olduğunu duyurdu.

Trump duyurdu! 'ABD'ye gelen yasa dışı göçmen sayısı şubat ayında en düşük seviyede'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından düzensiz göçmen politikasına ilişkin açıklamada bulundu. Trump, şubat ayında ABD’ye girmeye çalışan yasa dışı göçmen sayısının en düşük seviyede olduğunu belirterek, “ABD-Meksika sınırında sınır devriyelerinin gözaltına aldığı yasa dışı göçmen sayısı yalnızca 8 bin 326'ydı” dedi.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin büyük kısmının ülkeden gönderildiğini ve gerekli durumlarda bazılarının yargılandığını aktaran Trump, “Bu, çok az kişinin geldiği anlamına geliyor. Ülkemizin işgali sona erdi” ifadelerini kullandı.

Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde bir ayda 300 bin düzensiz göçmenin ülkeye girdiğini vurgulayarak, “ABD'ye yasa dışı girmeye çalışan herkes ciddi cezalar alacak ve derhal sınır dışı edilecek” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
şubat trump
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