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Trump duyurdu! Ukrayna açıklaması: "Putin ile anlaştık"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
12.02.2025 20:07
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. Trump "Putin ile Rusya Ukrayna savaşında ölümleri durdurmak için anlaştık" ifadelerini kullandı.

Trump duyurdu! Ukrayna açıklaması: "Putin ile anlaştık"

Donald Trump, ABD Başkanı seçildiği günden bu zamana kadar Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilk kez görüştü. İki lider bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME 1,5 SAAT SÜRDÜ

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; Putin ile Trump, telefonda 1,5 saat süren bir görüşme yaptı.

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"PUTİN İLE ANLAŞTIK"

Trump görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun ve son derece verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Putin ile Rusya Ukrayna savaşında ölümleri durdurmak için anlaştık. Çok yakın iş birliği içinde çalışmaya ve birbirimizin ülkelerini ziyaret etmek konusunda da anlaştık."

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna putin trump
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